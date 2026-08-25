La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia cuestionó la forma en que el Poder Ejecutivo eligió a los candidatos. Advierte que violó el carácter vinculante de las ternas del Consejo de la Magistratura y amplió su discrecionalidad.

La designación de jueces volvió al centro de la polémica. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó una acción judicial para que se declare la inconstitucionalidad de 14 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo al Senado en marzo pasado.

El planteo apunta a una práctica que, según la organización, viola el artículo 99 de la Constitución Nacional.

¿Cuál es la denuncia?

El proceso para nombrar jueces es claro: el Consejo de la Magistratura hace un concurso público y arma una terna de tres candidatos por cada vacante. El Presidente debe elegir obligatoriamente a uno de esos tres y enviarlo al Senado para su acuerdo.

El problema, según ACIJ, ocurrió con los concursos múltiples, cuando un mismo concurso se usa para cubrir varias vacantes. Por ejemplo, si hay 8 cargos, el Consejo envía 8 ternas.

Lo que hizo el Ejecutivo, denuncian, fue "desarmar" esas ternas: eligió a más de una persona de algunas ternas y dejó otras completamente sin usar. Esto ocurrió con los pliegos correspondientes a los concursos 288, 324, 367, 417, 420, 422, 446, 452 y 463.

"Si la conducta fuera correcta, ¿qué sentido tendría que el Consejo elaborara ternas? Sería indistinto que enviara 5 ternas o un grupo de 15 personas sin agrupamiento", sostiene el escrito.

El argumento de fondo

Para ACIJ, el carácter vinculante de las ternas no es una formalidad. Fue establecido por los constituyentes para limitar el poder del Presidente y evitar designaciones "amiguistas" o partidarias.

Si se permite que el Ejecutivo combine ternas a su gusto, advierten, se abre la puerta para que en el futuro acumule vacantes en un solo concurso y termine teniendo una lista amplísima de candidatos para elegir a dedo, desnaturalizando todo el sistema.

"Si el Consejo no puede desarticular el sistema de ternas, tampoco puede hacerlo el Presidente", argumentan.

Qué piden

En la presentación judicial, ACIJ solicitó:

1. Que se declaren inconstitucionales los 14 pliegos cuestionados.

2. Que se ordene al Poder Ejecutivo retirarlos.

3. Que se formulen nuevas propuestas, esta vez respetando todas las ternas elaboradas por el Consejo de la Magistratura.

Desde la organización recordaron que el proceso de selección de jueces "está plagado de irregularidades", como falta de transparencia y arbitrariedad en los puntajes, y que esta es una oportunidad para que el Poder Judicial haga respetar la Constitución.

"No hablamos de una instancia formal, sino de una en la que se determina quiénes decidirán sobre nuestra democracia y nuestros derechos", concluyeron.