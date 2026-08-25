El Municipio informa que en el marco de las celebraciones por el 360º aniversario de Quilmes, se llevó adelante una nueva edición de la Copa Ciudad Quilmes de Natación, que reunió a ocho instituciones del distrito en una verdadera fiesta del deporte local, que se desarrolló en el Natatorio Municipal de San Francisco Solano, y que tuvo como ganador al Club Quilmes Oeste.

El evento, organizado por la Secretaría de Deportes local, tuvo como sede el Natatorio Municipal de San Francisco Solano, que por primera vez fue escenario de la competencia y lució en excelentes condiciones, además de brindar un gran marco para recibir a más de 500 personas entre nadadores, entrenadores, familias y representantes de los distintos clubes que participaron de la jornada.

La Copa se disputa con una modalidad por equipos, en la que cada institución presenta seis conjuntos conformados por categorías según las edades de sus nadadores, haciendo que el resultado final sea producto del rendimiento colectivo de cada club.

Luego de una jornada de competencia, encuentro y camaradería, Quilmes Oeste se quedó con el primer puesto, seguido por el Club Alemán de Quilmes, y Club Los Cooperarios, que completaron el podio como segundo y tercero. Para Quilmes Oeste significó además su tercera conquista en las seis ediciones disputadas hasta el momento bajo este formato, alcanzando así la mitad de los títulos entregados en la historia de la competencia.

Además de los tres primeros clubes citados, fueron parte de esta edición el Quilmes Atlético Club, el Club Social y Deportivo Sol de Mayo, el Club Atlético Bernal, el Club Argentino de Quilmes y el Club Juventud de Bernal.

Durante agosto y septiembre la Copa Ciudad Quilmes se seguirá disputando en las demás disciplinas deportivas, y se consolida año a año, siendo un espacio de encuentro para los clubes y la comunidad deportiva. Esta vez celebrando los 360 años de historia, identidad y deporte quilmeño.