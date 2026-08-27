El intendente de Berazategui, Carlos Balor; y el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, entregaron un tractor y nuevo equipamiento a la Chacra Experimental El Pato, destinado a fortalecer las actividades productivas del Centro de Valor Agregado. Se trata de un espacio que busca contribuir al desarrollo sustentable de la producción agroalimentaria intensiva bonaerense, mediante actividades de investigación y extensión articuladas con la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).

Durante la jornada, las autoridades recorrieron los módulos productivos y las instalaciones del Centro de Valor Agregado. En ese marco, la Municipalidad de Berazategui entregó un tractor cabinado de 70 HP, destinado a trabajos rurales y agrícolas, junto con sus correspondientes implementos, lo que fortalecerá las tareas que se desarrollan en la

Chacra. Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense entregó nuevo equipamiento para el Centro de Valor Agregado: máquinas procesadoras de verduras -trituradora y centrífugas-, una multiprocesadora industrial, una máquina termoselladora, una pasteurizadora, balanzas, un termómetro digital, una embandejadora y distintos elementos de cocina.

"En la Chacra Experimental Integrada El Pato, acompañados por el Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia; y gracias a una inversión conjunta entre Municipio y Provincia, entregamos un tractor y nuevo equipamiento para el Centro de Valor Agregado. Seguimos estando al lado de los productores, en este momento difícil que estamos pasando. Esto les ayudará a progresar y mejorar. Agradecemos al gobernador Axel Kicillof por seguir apoyando la producción local", expresó Carlos Balor.

A su vez, Rodríguez destacó: "Trabajando en conjunto con el Municipio de Berazategui y la Universidad Nacional Arturo Jauretche, seguimos adelante con una Chacra Experimental en El Pato, abierta a las y los productores de la región, que aporta soluciones concretas a sus dificultades y defiende el valor de su trabajo. El conjunto del sector productivo está pasando dificultades por las políticas del Gobierno nacional y es por eso que tenemos que trabajar en conjunto, en forma colectiva".

También estuvieron presentes el rector de la UNAJ, Arnaldo Medina; e integrantes del Gabinete municipal.