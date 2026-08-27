En el marco de la Ronda de Negocios Avellaneda 2026, el Consorcio de Gestión presentará Dock Sud Global y Aula Puerto, dos herramientas clave para impulsar la inserción internacional, la capacitación técnica y el desarrollo del entramado productivo regional.

El próximo 3 de septiembre, el Puerto Dock Sud pondrá en marcha dos propuestas orientadas a ampliar su vínculo con la comunidad y consolidar su papel como motor del crecimiento económico.

“Queremos un Puerto que, además de conectar cargas y mercados, conecte al conocimiento, la producción y el trabajo para abrir nuevas oportunidades para Avellaneda, la región y toda la provincia de Buenos Aires”, destacó la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud, Mónica Litza.

Desde la región hacia el mundo

Por un lado, Dock Sud Global nace como una herramienta diseñada para acompañar al ecosistema productivo bonaerense en su inserción en el comercio exterior.

A través de esta iniciativa, se brindará asesoramiento integral y consultas online, información sobre normativas y legislación, orientación logística y aduanera, así como vinculación directa con despachantes de aduana, cámaras empresarias, embajadas y agregados comerciales.

Capacitación y mundo laboral

Por otro lado, Aula Puerto Dock Sud se constituirá como un espacio de formación que articulará al sector portuario con universidades, instituciones educativas, organismos públicos, empresas y organizaciones del trabajo.

Esta propuesta académica se estructura en tres ejes principales: la preparación para los nuevos desafíos laborales, la actualización permanente de los trabajadores y la capacitación orientada a fortalecer la gestión portuaria. Asimismo, la oferta incluirá cursos de inglés y chino aplicados al comercio internacional.

Espacio de vinculación

La presentación oficial se llevará a cabo el 3 de septiembre a partir de las 9 horas, durante el desarrollo de la Ronda de Negocios Avellaneda 2026. La jornada permitirá acercar herramientas concretas, construir alianzas estratégicas y potenciar las capacidades de la comunidad y su matriz económica.