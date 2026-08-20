El periodista y escritor presentó en el Concejo Deliberante de Lanús su obra “San Martín en persona: el hombre detrás del prócer”. El libro invita a redescubrir al Libertador desde una mirada íntima y humana, lejos de la solemnidad.

El periodista, ensayista y escritor, Daniel Miguez, presentó en el HCD de Lanús su más reciente investigación histórica. En la última Sesión, el autor fue declarado Vecino Destacado del Distrito, un reconocimiento que agradeció recordando su profundo vínculo con la ciudad: “Llevo 44 años siendo lanusense. Vivo acá desde muy jovencito”.

Desde ese lugar cercano, Miguez compartió los ejes de un libro que busca revelar a un José de San Martín complejo y profundamente humano. Con gran admiración, pero sin caer en la idealización, la obra repasa tanto sus genialidades políticas y militares como sus contradicciones, problemas de salud y desafíos personales.

A través del periodismo de investigación, el libro explora pasajes clave de la vida del prócer:

Vínculos personales y políticos: su inquebrantable amistad con Manuel Belgrano, Tomás Guido, Bernardo O'Higgins y Alejandro Aguado, en contraposición a las profundas diferencias que mantuvo con Bernardino Rivadavia.

Intimidad familiar: su infancia entre Yapeyú y Buenos Aires, su formación en España, el matrimonio con Remedios de Escalada y el lazo con su hija Mercedes Tomasa.

Facetas desconocidas: su sentido del humor y su afición por la guitarra y la pintura, características que convivían con la mente brillante detrás del Cruce de los Andes.

Últimos años: su exilio, las penurias económicas y decisiones históricas como el legado de su sable a Juan Manuel de Rosas.

"Bajarlo del bronce para enaltecerlo"

Lejos de restarle mérito a sus logros, Miguez demuestra que conocer las vulnerabilidades de San Martín permite comprender aún más la magnitud de la independencia americana. El autor explicó que la obra reúne 33 historias que, si bien están atravesadas por la política, revelan a un hombre dotado de una enorme empatía. "Creo que bajar del bronce a los grandes hombres de nuestra historia es humanizarlos y, de alguna manera, enaltecerlos aún más", reflexionó Miguez.

En ese sentido, el escritor concluyó con una idea central de su investigación: "Cuando descubrimos que San Martín fue un hombre con vulnerabilidades y numerosas dificultades de salud, y aun así fue capaz de hacer todo lo que hizo, comprendemos mejor su dimensión. Mostrar su costado íntimo no lo disminuye: lo engrandece".

La presentación adquirió un valor simbólico especial para el distrito, dado el vínculo histórico del Libertador con su esposa, cuyo nombre da identidad a Remedios de Escalada, una de las localidades más emblemáticas de Lanús.

La jornada, impulsada por el HCD Lanús para promover espacios de debate histórico, contó con la participación del presidente del cuerpo, Nicolás Russo; el secretario Alejo Di Carlo; el subsecretario Sebastián Tibaldi; además de concejales y vecinos que se acercaron a compartir este espacio de literatura y reflexión.

Cómo conseguir el libro

“San Martín en persona: el hombre detrás del prócer”, editado bajo el sello de Editorial Planeta, ya se encuentra disponible para el público. Los interesados pueden conseguirlo en formato físico en las principales cadenas de librerías de todo el país (como Yenny-El Ateneo, SBS Librerías o Libros del Pasaje), a través de plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre, y también en formato eBook (digital) para quienes prefieren la lectura en dispositivos.