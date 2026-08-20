El documento reúne los principales resultados de la gestión económica, social y ambiental de la compañía durante 2025 e incorpora, por primera vez, un asistente online para consultar de manera interactiva la información reportada. MetroGAS presentó su séptimo Reporte de Sustentabilidad, correspondiente al ejercicio 2025, bajo el lema “Crecimiento con Propósito”, en el que refleja la obtención del Premio Nacional a la Calidad 2025, el crecimiento sostenido por tercer año consecutivo en materia financiera y el cumplimiento del 100% del plan de inversiones, entre otros hitos.

El reporte se estructura en torno a cinco lineamientos estratégicos: operación segura y confiable, cliente en el centro, capital humano, eficiencia operativa y desarrollo sostenible. Como herramienta innovadora, esta edición incorpora un asistente online con inteligencia artificial que permite realizar consultas específicas sobre los indicadores, programas, iniciativas y resultados incluidos en el documento.

La herramienta busca facilitar el acceso a la información y transformar la experiencia tradicional de lectura en una instancia de consulta más ágil e interactiva. Entre los principales resultados de 2025, MetroGAS destaca la seguridad como una prioridad central de la gestión, con acciones vinculadas con la operación, el mantenimiento, la prevención y el control de riesgos.

En este marco, la compañía continuó con el reemplazo de cañerías de hierro fundido por cañerías de polietileno, una iniciativa que contribuye, entre otros aspectos, a reducir emisiones fugitivas asociadas a la infraestructura. Durante el ejercicio, MetroGAS también obtuvo el Premio Nacional a la Calidad 2025, en la categoría Gestión Integral de Empresas Grandes.

El reconocimiento fue resultado del proceso de fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado y de un trabajo sostenido durante los últimos cinco años en torno al Modelo de Excelencia. En materia ambiental, la compañía reportó una reducción del 3% de sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto de 2024 y no registró denuncias, multas ni sanciones ambientales durante el período. La gestión de las personas también tuvo un lugar destacado.

Durante 2025, MetroGAS alcanzó un 89% de participación en su encuesta de clima, máximo histórico, y registró 28.988 horas de capacitación. Además, continuó profundizando sus programas de diversidad e inclusión y sus iniciativas de desarrollo del capital humano.

El reporte también refleja la profundización del análisis de materialidad, la gestión de riesgos y la definición de objetivos vinculados con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la incorporación progresiva de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en la toma de decisiones.

“El concepto rector de ‘Crecimiento con Propósito’ sintetiza esta mirada: el crecimiento de la compañía no se mide únicamente a partir de sus resultados económicos y operativos, sino también por su capacidad de generar valor para sus clientes, colaboradores, comunidades y demás grupos de interés, integrando las dimensiones económica, social y ambiental”, sostuvo Sebastián Mazzucchelli, CEO de MetroGAS.

El Reporte de Sustentabilidad 2025 de MetroGAS se encuentra disponible online en www.sustentabilidadmetrogas.com.ar y puede consultarse junto con el nuevo asistente inteligente, que permite explorar sus contenidos y realizar preguntas sobre los distintos aspectos de la gestión de la compañía.