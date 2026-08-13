El dirigente del Frente Renovador de Avellaneda, Armando Bertolotto, se refirió a la reunión que mantuvieron Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof, de la que también participaron gobernadores y los principales referentes parlamentarios del peronismo, y consideró que la realización de las PASO puede ser una herramienta para ordenar al espacio opositor de cara a las elecciones de 2027.

“Es imprescindible para el peronismo hacer una PASO ordenadora”, sostuvo Bertolotto, quien consideró que ese mecanismo permitiría que la oposición pueda definir sus candidaturas de manera democrática y evitar una eventual fragmentación del voto.

En ese sentido, planteó que quienes pierdan una interna deberían acompañar al candidato ganador y cuestionó la posibilidad de que algunos sectores se presenten por fuera de una primaria. “Esas PASO permitirían candidatos elegidos, no a dedo, sino democráticamente. Y el que pierde, que acompañe o, por lo menos, no se presente ayudado por el actual Gobierno para dividir el voto opositor”, afirmó. En esa línea, apeló al refrán “no hay peor astilla que la de mismo palo” para remarcar la necesidad de unidad entre los distintos sectores opositores y evitar una fragmentación electoral.

Actualizar el mensaje del peronismo

Más allá de la discusión electoral, Bertolotto sostuvo que el peronismo necesita revisar y actualizar su propuesta política para volver a conectar con amplios sectores de la sociedad.

“Ese sería un primer paso muy importante, pero además debemos actualizar nuestro mensaje a la sociedad, gran parte de ella desorientada”, señaló.

En esa línea, cuestionó que el discurso político continúe centrado exclusivamente en la defensa de derechos adquiridos sin contemplar la situación de quienes se encuentran fuera del mercado laboral formal.

“No podemos seguir hablando de los derechos laborales en un país donde la mitad no tiene empleo formal ni ningún derecho adquirido”, expresó.

El dirigente del Frente Renovador también consideró necesario discutir modificaciones a la legislación laboral y sostuvo que deberían evitarse situaciones que, a su entender, terminaron generando temor entre empresarios y comerciantes.

“Por supuesto debemos actualizar las leyes laborales para que no sea un negocio de abogados laboralistas y jueces indolentes”, manifestó Bertolotto, quien agregó que algunos empresarios y comerciantes dejaron de acompañar electoralmente al peronismo por el “estigma” asociado a los juicios laborales.

Trabajo, consumo y producción

Bertolotto también vinculó la situación del empleo con la caída del consumo y la actividad económica. Según planteó, la reducción de los conflictos laborales no necesariamente implica una mejora de las condiciones del mercado de trabajo.

“Hoy la mayoría está arrepentido porque puede ser que tenga menos juicios, pero es porque no tiene a quién emplear, porque no se vende, por la terrible recesión que provoca un país encarecido en dólares con gente que cobra en pesos”, sostuvo.

En ese contexto, remarcó que el peronismo debería recuperar una agenda centrada en la cultura del trabajo y la producción, y no limitarse a la discusión en torno a los programas sociales.

“Tenemos que unificar la propuesta sobre realidades actuales, como volvemos a recrear la cultura del trabajo y no de los planes sociales”, afirmó.

Bertolotto apeló además a una histórica definición del peronismo para sintetizar su planteo: “Cada uno debe producir por lo menos lo que consume”, recordó.

Salud pública y acceso efectivo

Otro de los puntos planteados por el dirigente fue la necesidad de revisar la forma en que se aborda la defensa de la salud pública, poniendo el foco no solamente en su carácter gratuito sino también en el acceso efectivo a las prestaciones.

“Nosotros defendemos con justa razón la salud libre y gratuita, pero ¿qué le importa a una persona que tiene que conseguir un turno en un hospital para una operación, tiene que ir a hacer la cola a las 4 de la mañana y se lo dan para dentro de tres meses?”, cuestionó.

Para Bertolotto, el peronismo debe incorporar a su propuesta política las dificultades concretas que enfrentan los ciudadanos en su vida cotidiana y construir respuestas que contemplen esas demandas.

La coparticipación bonaerense, otra discusión pendiente

El dirigente también puso sobre la mesa la discusión por los recursos que recibe la provincia de Buenos Aires a través del sistema de coparticipación federal.

En ese sentido, recordó que la provincia perdió participación en el reparto de recursos durante la década de 1980 y cuestionó que los sucesivos gobiernos bonaerenses no hayan logrado revertir esa situación.

“Es verdad que la rifó el gobernador radical Armendáriz en épocas de Alfonsín, pero ¿cuántos gobiernos peronistas hubo después y ninguno la instrumentó?”, planteó.

Bertolotto sostuvo que la discusión debería retomarse teniendo en cuenta el peso demográfico y productivo de la provincia. “A todos les gustaba tener un gobernador sometido y mendigando lo que por ley le correspondía, al producir más del 40% del total del país y albergar las necesidades del 40% del total de la población”, afirmó.

Un llamado a renovar también el sindicalismo

Finalmente, Bertolotto consideró que la renovación no debería limitarse al ámbito político y reclamó cambios también dentro del movimiento sindical.

“No solo la política tiene que aportar nuevas ideas, también el mundo sindical debería democratizarse”, sostuvo.

Como referencia, mencionó a dirigentes sindicales históricos como Saúl Ubaldini, Oscar Schmidt y José Ignacio Rucci, a quienes presentó como ejemplos de una etapa del sindicalismo que, según su mirada, debería ser recuperada y actualizada.

De esta manera, Bertolotto planteó que la discusión de cara a 2027 no debería limitarse a la definición de candidaturas. Para el dirigente del Frente Renovador, la construcción de una alternativa al Gobierno nacional requiere primero ordenar al peronismo mediante mecanismos democráticos y, al mismo tiempo, renovar su agenda para volver a interpelar a una sociedad atravesada por la caída del consumo, la informalidad laboral, las dificultades en el acceso a la salud y la pérdida de poder adquisitivo.

Fuente:/https://avellanedahoy.com.ar/