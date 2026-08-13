El intendente municipal, Carlos Balor, visitó al Lavadero Berazategui en la presentación de una nueva línea de producción automatizada y equipamiento de última generación, primera en el distrito y a nivel global.

Balor, quien visitó y recorrió las instalaciones del Lavadero en el Parque Industrial Plátanos, destacó: “Visitamos el Lavadero Berazategui, una empresa con 39 años de trayectoria dedicada a la lavandería industrial hospitalaria, que presentó una nueva línea de producción automatizada y equipamiento de última generación, primera en el mundo y en nuestra ciudad. Son realmente un orgullo. Los felicito, cuenten con nosotros”.

Por su parte, Domingo Palermo, uno de los fundadores de Lavadero Berazategui, señaló: “Estamos muy contentos. Me genera mucha emoción ver el progreso de la empresa y siempre en Berazategui, que cada vez está mejor. Gracias al intendente Carlos Balor por acompañar siempre a la industria”.

Asimismo, Luis Palermo, director de Lavadero Berazategui, expresó: “Con este avance duplicamos nuestra capacidad e incorporamos máquinas para esta nueva etapa. Somos una empresa familiar que siempre piensa en seguir creciendo”.

Lavadero Berazategui es una empresa con 39 años de trayectoria, que se dedica al servicio de logística, confección y limpieza industrial de productos de blanquería para hospitales, clínicas y afines. Cuenta con un plantel cercano a los 170 trabajadores, de los cuales el 90% son del distrito y en su mayoría consiguieron el puesto a través de la Oficina Municipal de Empleo.

El Intendente estuvo acompañado por integrantes del Gabinete municipal.