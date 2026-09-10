Lanús Gobierno envió la Emergencia Sanitaria, Climática e Hídrica en todo el distrito al Concejo Deliberante (HCD) y fue aprobada por unanimidad, por el término de 180 días, a raíz de los posibles riesgos y efectos asociados a la intensificación de las condiciones climáticas por la evolución del fenómeno “Súper Niño”.

Esta medida tiene como objetivo fortalecer preventivamente la capacidad municipal de planificación, coordinación, intervención sanitaria, asistencia social, comunicación y respuesta operativa para proteger la salud y la integridad de la población, los servicios públicos esenciales y la infraestructura de la ciudad. A su vez, se coordinarán acciones con organismos públicos, empresas prestadoras de servicios públicos y entidades de la sociedad civil, como así también esta iniciativa permitirá la contratación directa de bienes, servicios, obras o insumos que resulten necesarios para reparar sus efectos.

Al respecto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló en el boletín El Niño/La Niña, emitido durante este mes de septiembre, sobre una elevada probabilidad de persistencia de condiciones de este fenómeno durante el trimestre septiembre, octubre y noviembre del corriente año, con posibilidad de alcanzar una intensidad fuerte o muy fuerte. La evolución del mismo puede incrementar la frecuencia o intensidad de precipitaciones abundantes, tormentas severas, ráfagas, actividad eléctrica, caída de granizo, anegamientos temporarios, desbordes de cursos de agua y temperaturas extremas, entre otros.

Es por ello que desde Lanús Gobierno se avanza en la elaboración de un plan de acción frente a este evento climático, con procedimientos de preparación, alerta, respuesta, evacuación, asistencia sanitaria y recuperación ante inundaciones u otras situaciones adversas.