Chicas y chicos del último año de la escuela secundaria visitaron la muestra para conocer toda la oferta académica de nuestra ciudad

La intendenta Magdalena Sierra recorrió la Feria Educativa 2026 que se desarrolla en el Parque Municipal Multipropósito La Estación, organizada por la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Juventud de Avellaneda.

El evento, que se desarrolló entre ayer y hoy, contó con la participación de los Institutos Municipales de Enseñanza Artística; los tres Institutos de Formación Docente; cuatro universidades: Sociales Universidad de Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional de Avellaneda y la Universidad Nacional de Lanús; 10 Centros de Formación Profesional, el Instituto Vucetich, el Instituto Beltrán y la Escuela de Música Popular de Avellaneda.

Durante la visita, Magdalena Sierra recorrió cada stand, dialogó con los expositores y vio en vivo las demostraciones de los espacios. Por ejemplo, el Instituto de Cerámica trabajó con tornos; el de Plástica presentó dibujos; el de Arte Cinematográfico exhibió su espacio en el aula taller, y el de Arte Fotográfico y Técnicas Audiovisuales presentó un spot para fotos.

La Feria Educativa está dirigida a estudiantes de 6to y 7mo año de escuelas locales. De esta manera, las y los jóvenes que terminan el secundario tienen la oportunidad de conocer las propuestas educativas y de formación profesional de nuestra ciudad, y charlar con quienes ya lo están transitando para poder decidir su futuro académico.

Además, se realizó la inscripción para los talleres “Habilidades del futuro” que se realizan con las computadoras que les entregaron a los alumnos de 6to y 7mo año en el marco del programa municipal Avellaneda Conectada. Se trata de cursos que tienen como objetivo que los estudiantes desarrollen capacidades digitales y habilidades para el mundo del trabajo, incorporando la IA como herramienta.

Durante las jornadas también se llevaron a cabo, en el auditorio del predio, los aptos físicos y psicológicos para las y los chicos que hacen su viaje de fin de curso en el marco del programa municipal “Tu viaje de egresadxs solidario”.

De la actividad participaron el secretario ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Laboral, Ezequiel Berrueco; el delegado regional del Ministerio de Trabajo, Gustavo Cousirat; las y los secretarios de Educación, Claudia Colaso; de Cultura y Promoción de las Artes, Federico Bonaldi; de Seguridad Ciudadana, Alejo Chornobroff; de Salud, Virginia Algañaraz; el titular del Consejo Municipal de Economía Social y Popular, Diego Bartalotta; y de la Subsecretaría de Juventud, el director de Políticas Socioculturales, Thiago Santin y la directora de Participación Estudiantil, Magalí Vergara.