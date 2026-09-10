Lanús Gobierno realizará dos nuevas jornadas de la Feria de la Economía Social “Hecho en Lanús” durante el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, de 15 a 19, en el Centro Cultural Leonardo Favio (avenida 25 de Mayo N° 131, Lanús Oeste) y en la plaza Villa Obrera (Eva Perón N° 2400, Lanús Este).

Las y los lanusenses podrán visitar los diferentes stands con artesanías, productos de elaboración propia y variadas ofertas gastronómicas a precios populares. Estarán los clásicos puestos de indumentaria, bijouterie y diversos artículos creados por los emprendedores y las emprendedoras del distrito. Además, el día domingo de 15 a 18 en la plaza Villa Obrera, se presentarán las bandas musicales Los Mongoles y Mamavintage.

Este programa es impulsado por el Municipio con el objetivo de respaldar y fortalecer la labor de productoras y productores locales que forman parte del Registro Municipal de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.

Este sistema nuclea a personas, unidades productivas individuales y colectivas, emprendimientos, cooperativas de trabajo, mutuales y distintos proyectos asociativos. Quienes deseen formar parte pueden completar sus datos en el sitio web oficial www.lanus.gob.ar/registro-economia-social.