El sábado 12 y domingo 13 de septiembre, el Complejo Cultural Municipal La Calle celebrará su 5to aniversario con un festejo abierto a la comunidad. El evento será gratuito y se desarrollará desde las 16.00 en su sede de calle 148 y 18 A -junto al Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo-. Habrá rondas de juegos, lectura, espectáculos musicales en vivo, muestras de talleres, presentaciones y experiencias con cascos de realidad virtual.

“Están todas y todos invitados a participar y disfrutar del 5to aniversario de este espacio, que este año nos encuentra con más talleres y más jóvenes participando. Esto demuestra la importancia de sostener estas políticas públicas culturales, como sucede en Berazategui con nuestro intendente Carlos Balor”, expresó Giuliana Calvin, una de las referentes del Complejo Cultural municipal.

“Para quienes todavía no conocen La Calle, es un Complejo Cultural orientado a las juventudes, pensado para que los y las jóvenes de Berazategui puedan venir a hacer talleres, participar de actividades abiertas y gratuitas, encontrarse, tomar mate y escuchar música. Tenemos talleres de muralismo, breaking, teatro y literatura. Los sábados por la tarde también realizamos juntadas y distintas propuestas abiertas a la comunidad. Además, tenemos grandes festejos y ciclos como La Calle Celebra”, agregó.

Inaugurado en 2021, este espacio cultural municipal fue impulsado como un lugar de encuentro, participación y expresión artística para las juventudes de Berazategui. Allí se desarrollan talleres de música, danza, teatro y artes visuales, además de actividades abiertas a la comunidad, juegos, biblioteca y sectores de dibujo. También se llevan adelante distintos ciclos culturales, como “La Calle Celebra”, que homenajea a artistas argentinos y latinoamericanos; y “Nos Vemos en La Calle”, donde las y los jóvenes comparten sus talentos e inquietudes.