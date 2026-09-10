Empezó el FIBA con más de 40 proyectos de teatro, danza y música. Los inmigrantes celebran este domingo, el Planetario ofrece espectáculos para conocer el mundo y el Ballet del Colón estrena una adaptación de El Aleph, de Borges.

FIBA: La Ciudad como escenario del mundo

FIBA, el Festival Internacional de Buenos Aires, reúne compañías y creadores de Argentina y otros catorce países, entre ellos Brasil, España, Francia y Uruguay: presentarán producciones de teatro, danza, performance, música y artes interdisciplinarias en 35 sedes porteñas. La programación se desplegará hasta el 20 de septiembre en teatros, museos y salas independientes, y ofrecerá proyectos de todo el mundo, entre ellos: Dorian basada en la novela de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, y adaptada por compañías de Lituania y Alemania, tendrá tres funciones en el Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125) el viernes, sábado y domingo; La ópera de tres centavos, de Bertolt Brecht, en el Teatro Alvear (Av. Corrientes 1659), tendrá funciones hasta el domingo, a las 20; y la obra de origen brasileño EDSON, la historia de un asesinato durante la dictadura militar en 1968, con dos funciones este fin de semana en el Teatro Politeama (Paraná 353). Las entradas están disponibles en fiba.ar.

Los inmigrantes celebran

En el marco del Día del Inmigrante, más de 50 colectividades asentadas en la Ciudad invitarán a los vecinos y turistas a conocer sus culturas que todos los días nutren la identidad porteña. Habrá más de 130 stands de gastronomía y artesanías de países como Brasil, Bolivia, Colombia, México, Líbano, España, Italia, Japón e India. El encuentro contará también con shows de música y danzas típicas, talleres y charlas. Será este domingo, de 12 a 18, en Avenida de Mayo, entre Bolívar y Piedras.

Bocca, Borges y Santaolalla, en el Colón

Bajo la dirección de Julio Bocca, el Ballet Estable presenta este jueves en el Teatro Colón (Cerrito 628) el estreno mundial de Principio de Éxtasis, una nueva creación inspirada en El Aleph, de Jorge Luis Borges. La coreografía y dirección están a cargo del maestro español Goyo Montero, mientras que la música original pertenece al compositor argentino Gustavo Santaolalla. Habrá funciones hasta el 20 de septiembre. Entradas en teatrocolon.org.ar.

Música y ciencia en el Planetario

Belén Pasqualini cuenta la historia de su abuela Christiane, pionera en la investigación de la leucemia y la primera mujer en integrar la Academia Nacional de Medicina. Su vida, su pasión por la ciencia y su obra se narra a través de la música en un gran espectáculo para jóvenes y adultos. Se presenta este sábado a las 19 en el Planetario (Av. Sarmiento s/n). Las entradas se pueden sacar en la plataforma Entradas BA.

Teatro y música en la Usina

Capitán Sanata presenta un nuevo espectáculo musical y teatral que parte de una pregunta tan simple como enorme: ¿Dónde va lo que pensamos? Con canciones, humor y juego, la propuesta invita a chicos y grandes a explorar las emociones, los vínculos y las preguntas del mundo cotidiano. Las entradas son con reserva previa a través de usinadelarte.ar

Una semana dedicada al bienestar

Las Estaciones Saludables serán las anfitrionas de la Semana del Bienestar, con actividades para moverse, conocer gente y compartir. Habrá clases de baile, música, juegos, charlas, talleres y muchas más propuestas que tendrán lugar en distintos puntos de la Ciudad y se extenderán desde este domingo hasta el 20 de septiembre. Toda la información está disponible en linda.gob.ar

Jazz y tango en el Anfi

La saxofonista y compositora Yamile Burich llega este sábado al Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal) con un proyecto que une tango y jazz, con obras de Osvaldo Fresedo, Carlos Gardel y Astor Piazzolla. El domingo, Noelia Moncada se presentará con su quinteto para interpretar tangos propios y clásicos para cantar con todo el público. Ambos conciertos serán a las 16.

Vasks y Mahler por la Filarmónica

Este sábado, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad presentará el concierto A través de la luz, con la participación del violinista israelí Vadim Gluzman y la soprano griega Aphrodite Patoulidou. El programa incluirá obras del letón Pēteris Vasks y de Gustav Mahler. Será a las 20 en el Colón (Cerrito 628). Las entradas están disponibles en teatrocolon.org.ar

Noche de pizza y empanada

La Noche de la Pizza y la Empanada celebra una nueva edición el martes en más de 1.000 locales gastronómicos de Buenos Aires y todo el país. Habrá descuentos del 50% en pizzas y 3x2 en empanadas. Los locales adheridos se pueden consultar en https://lanochedelapizzaylaempanada.com.ar/