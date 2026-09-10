El 12 y 13 de septiembre, el Centro Municipal de Actividades Roberto de Vicenzo será sede de una nueva edición de la feria de alimentos bonaerenses, con más de 100 productoras y productores, cocina en vivo, música y feria de artesanos.

Los próximos 12 y 13 de septiembre, Sabores Bonaerenses celebrará su décima edición en Berazategui. La feria de alimentos y producciones bonaerenses se realizará en el Centro Municipal de Actividades Roberto de Vicenzo, con entrada libre y gratuita, y reunirá propuestas gastronómicas, culturales y productivas para toda la familia.

“Sabores Bonaerenses nació con el objetivo de acompañar a las y los productores de nuestra Provincia, generando espacios donde puedan comercializar sus productos de manera directa y acercarlos a los consumidores. Llegar a la décima edición demuestra que esta propuesta se consolidó como una política pública que fortalece la producción, el trabajo y el desarrollo local”, destacó el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.

Durante ambas jornadas, el público podrá recorrer los distintos puestos y conocer una amplia variedad de productos elaborados por productoras y productores bonaerenses. Además, habrá una feria de artesanos, propuestas gastronómicas y diferentes actividades para disfrutar en familia.

Uno de los principales atractivos será el espacio de cocina en vivo, donde reconocidos proyectos y cocineras compartirán sus propuestas con el público.

El sábado 12, la cocina en vivo estará a cargo de Michele Pizza e Amore y Carolina Del Campo. La jornada también contará con las presentaciones musicales del Ballet Abriendo Tranqueras y Los Agüeros.

El domingo 13, será el turno de Sofía Sánchez y Nancy Góngora en el espacio de cocina en vivo. La música estará nuevamente presente con el Ballet Abriendo Tranqueras y la presentación de Los Charros.