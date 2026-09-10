En el marco del Día del Inmigrante, el espacio cultural quilmeño realizará una nueva Peña el domingo 13 de septiembre desde las 12, con música, gastronomía, feria y propuestas culturales latinoamericanas.

En el marco de la conmemoración del 4 de septiembre, Día del Inmigrante, el Centro Cultural Hagan Lío en conjunto con la organización política Patria Grande, llevarán adelante una nueva Peña el próximo domingo 13 de septiembre, desde las 12 horas.

El encuentro tendrá lugar en Mitre y Castelli, Quilmes, y se desarrollará en la calle, con una propuesta que busca celebrar la diversidad cultural y las identidades que conforman nuestra comunidad. Habrá gastronomía típica regional, música y shows en vivo representativos de distintos países de Latinoamérica, además de una feria de mujeres trabajadoras de la economía popular.

Esta será la cuarta Peña que el espacio cultural organiza durante este año, consolidándose como una propuesta de encuentro y participación que convoca a vecinos y vecinas de Quilmes y sus alrededores.

Desde su apertura, el 6 de diciembre del año pasado, Hagan Lío sostiene una agenda cultural y comunitaria destinada a públicos de todas las edades. Los fines de semana se desarrollan propuestas diurnas y nocturnas, mientras que de lunes a sábado se ofrecen talleres para toda la familia, en su mayoría con modalidad a la gorra, fortaleciendo el acceso a la cultura y generando un espacio de encuentro para la comunidad.