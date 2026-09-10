El Estado de la Unión, la comedia del reconocido escritor británico Nick Hornby, en versión de Andrea Garrote y Gonzalo Heredia y con la dirección de Andrea Garrote, se presenta este sábado 12 de septiembre a las 21 hs. en el Teatro Roma.

Cada encuentro comienza en el mismo lugar: un bar. Allí, minutos antes de entrar a terapia, una pareja conversa, discute, recuerda, se contradice y vuelve a intentar entender qué les está pasando.

Con el humor sarcástico que atraviesa la escritura de Nick Hornby y diálogos de una honestidad tan desarmante como divertida, la obra acompaña a sus personajes mientras revisan el amor, el deseo, las expectativas, las complicidades y los desengaños que aparecen cuando una relación se anima a ponerse en cuestión.

Entradas a la venta a $ 30.000 en la boletería del teatro, Sarmiento 109 y a través de Plateanet. Sigue vigente el beneficio especial para residentes de Avellaneda con su Tasa de Servicios Generales al día, quienes tendrán un 50% de descuento en el valor de su ticket, presentándose en boletería con DNI, más la última boleta de TSG con su comprobante de pago.