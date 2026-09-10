El intendente de Lanús, Julián Álvarez y la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, encabezaron el acto de apertura del Encuentro Regional de Cultura Bonaerense que se realizó en el Microestadio Lionel Messi, ubicado en 29 de Septiembre N° 2850 de Remedios de Escalada, donde se montaron espacios de debate sobre los desafíos que aborda la política cultural en el territorio bonaerense.

“Desde el primer día de nuestra gestión trabajamos en el armado de una agenda cultural amplia, diversa y de calidad para que cada uno de nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutar. Un ejemplo de eso es la propuesta que concretamos en estas vacaciones de invierno, donde más de 130 mil personas vinieron a participar de nuestras actividades culturales y recreativas. A diferencia del Gobierno Nacional que desfinancia la cultura, desde Lanús Gobierno la ponemos en valor con más inversión y vamos a seguir trabajando en esa línea”, indicó Álvarez.

"Venimos promoviendo estos encuentros en distintas ciudades de la Provincia y hoy retomamos esas mesas sabiendo que no empezamos de cero. Una política pública no puede ser una dimensión teórica: tiene que diseñarse colectivamente, en mesas de trabajo como estas. Un gobierno popular sabe que la cultura la hace el pueblo, y eso no significa quedarse de brazos cruzados: un buen gobierno tiene que cobijar y cuidar. Por eso trabajamos en programas de cultura comunitaria que acompañan a los centros culturales, a las bibliotecas populares y a las fiestas locales, y que sostienen a quienes las sostienen“, remarcó Saintout.

La jornada contó con cuatro talleres: Código Provincia: acceso y desarrollo musical; gestión de archivos en red: lineamientos para la organización archivista y la conservación preventiva; herramientas digitales para la promoción cultural; y perspectiva de género y gestión de espacios comunitarios.

Además de reuniones de trabajo entre espacios e instituciones donde se fortalece la participación cultural comunitaria (centros culturales, casas culturales, salas de teatro, sociedades de fomento, clubes, etc); el libro y la lectura (bibliotecas populares, clubes de lectura y comunidades lectoras, escritores, poetas y el mundo editorial); las danzas de la Provincia de Buenos Aires (compañías, grupos, colectivos, elencos y festivales de danzas); organizaciones de carnaval (murgas, comparsas, cuerdas y otras expresiones) y juventudes y culturas (música, danza, teatro, arte urbano, freestyle, grafitis y formas de expresión escénica emergentes).

Participaron de la actividad representantes de los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente, además de trabajadores y trabajadoras de la cultura, organizaciones, colectivos e instituciones.

También formaron parte del evento: el vicepresidente del Instituto Cultural de la Provincia, José Ignacio Rossi; la secretaria de Educación, Cultura y Deportes de Lanús Gobierno, Natalia Gradaschi; y el subsecretario de Cultura, Matías Murabito, entre otros.