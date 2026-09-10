En los últimos años, la provincia se ha consolidado como un eje articulador de negocios, turismo, minería y economías regionales del NOA y Centro argentino. El crecimiento de la exploración minera demanda una serie de servicios que requiere de empresas que puedan operar en sitios remotos. Expo Catamarca es la gran vidriera de esta realidad que está transformando la economía de la región.

La minería en Catamarca ha experimentado un crecimiento exponencial y un salto cuantitativo histórico en los últimos años, consolidándose como el principal motor económico y exportador. Según datos de la Secretaría de Minería de la Nación, en enero de 2026 este rubro representó el 95,6% de las exportaciones totales de la provincia. El desafío de garantizar la continuidad operativa es uno de los tema centrales de la Expo Catamarca 2026.

Este crecimiento sin precedentes fue posible gracias al desarrollo de infraestructura, logística y servicios generales capaces de sostener la operación en zonas alejadas de los grandes centros urbanos. En este contexto opera Grupo L, compañía que brinda soluciones integrales para empresas y que, a través de su marca GL Support Sitios Remotos y la creación de un consorcio de cooperación con la empresa local Grupo Regiones, atiende específicamente esa demanda: facilities, alimentación, mantenimiento, limpieza y operación de infraestructura.

Esa capacidad operativa de una empresa de alcance nacional no opera de manera individual: se traduce en cooperación concreta con negocios locales y en acompañamiento a las comunidades del territorio donde se desarrolla la actividad productiva. Esta lógica se enmarca en "Compre PyME", el programa de Grupo L que en 2025 realizó compras a proveedores locales por más de $110 mil millones —un 39% más que en 2024—, con 266 proveedores participantes, el 31% del total de proveedores de la compañía.

Dos casos en Catamarca muestran esta cooperación en la práctica Un ejemplo de esta dinámica es el trabajo realizado junto a La Casa de Lucio, una empresa de pastas del oeste catamarqueño. El consorcio de cooperación entre Grupo L y Grupo Regiones aportó más de $16 millones en equipamiento y mobiliario, lo que le permitirá a la empresa ampliar un 40% su capacidad productiva y abastecer a clientes como Minera Agua Rica, Minera Alumbrera y Liex. El segundo es el Proyecto SIEMBRA, desarrollado junto a la comunidad originaria Ingamana, en Santa María, que acompañó a 20 productores locales en el cultivo de cebolla-

En este escenario, Expo Catamarca 2026 se presenta como un espacio para poner en agenda los desafíos y oportunidades que plantea el crecimiento productivo de la provincia. El evento se desarrollará del 10 al 12 de septiembre en el Predio Ferial Campo Las Heras, en la capital provincial.

El consorcio de cooperación Grupo L y Grupo Regiones participará de la Expo con una mirada que combina la capacidad de garantizar la continuidad operativa en sitios remotos con la generación de oportunidades para empresas, productores y comunidades locales. Una perspectiva que cobra especial relevancia frente al crecimiento de la actividad minera y al desafío de construir cadenas de valor que integren a los territorios donde se desarrolla.

Sobre GL Support Sitios Remotos

GL Support Sitios Remotos es la marca de Grupo L que brinda soluciones integrales para sitios remotos, en entornos corporativos e industriales de los sectores de minería, oil & gas y construcción. Actualmente opera en 32 sitios, para más de 20 clientes, con servicios de facilities, alimentación, hotelería en campamentos, limpieza, mantenimiento y operación de infraestructura, diseñados para garantizar eficiencia en zonas exigentes y de difícil acceso.