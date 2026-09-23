El intendente de Berazategui, Carlos Balor, mantuvo un encuentro con las nuevas autoridades de la CTA Autónoma de Berazategui, que asumieron luego de las Elecciones realizadas en esta Central sindical el pasado 20 de agosto. Dialogaron sobre la realidad laboral del distrito, las necesidades de los distintos sectores y la posibilidad de continuar articulando acciones junto al Municipio.

Sobre la reunión, Carlos Balor destacó: "Conversamos con las nuevas autoridades de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma de Berazategui sobre la situación de los trabajadores, para poder abordar en conjunto las problemáticas de los distintos sectores".

Asimismo, el secretario general de la CTA Autónoma de Berazategui, Carlos Acosta, expresó: "Estamos muy contentos de que nos haya recibido el intendente Carlos Balor. Venimos a demostrar nuestro compromiso para llevar adelante una estrategia de unidad y trabajo".

Por su parte, el nuevo secretario adjunto de esta Central a nivel local, Omar Hernández, resaltó: "Fue una reunión muy fructífera, donde el Intendente se puso a disposición para atender las cuestiones que estén a su alcance. En este momento tan crítico, creemos que el camino es la unidad y el compromiso para acompañar a los trabajadores y defender sus derechos".

Del encuentro también participaron otros representantes de la nueva conducción de la CTA Autónoma de Berazategui, que reúne a trabajadores y trabajadoras de distintos sectores del distrito.