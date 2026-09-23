Los desbordes se producen en la tapa (foto) que está en la vereda del edificio de 12 pisos de Yrigoyen y Primera Junta, como así por lo menos en las dos casas contiguas. Desde hace días y hasta incluso meses los vecinos deben soportar los desbordes cloacales, por consiguiente los olores y la inoperancia de la empresa AYSA.

Los vecinos comentaron que están cansados de llamar a la empresa AYSA pero no consiguen que les solucione el problema porque "destapan pero al tiempo continúa el problema ya que tiene que cambiar un caño y no lo hacen por falta de presupuesto", explicó Hernán a este medio.

Sin embargo derivó la problemática a la empresa y allí señalaron que el registro del reclamo es del mes pasado (agosto) por lo que deben hacer otro de septiembre.

Mientras tanto las aguas servidas inundan la calzada y la vereda con fuertes olores a los transeúntes y a los frentistas.