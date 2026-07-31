El intendente de Berazategui, Carlos Balor, participó de una reunión encabezada por la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario; y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo. También asistieron representantes de más de 30 municipios bonaerenses. Buscan fortalecer el trabajo conjunto en materia de financiamiento y desarrollo local.

Durante el encuentro, realizado en la Casa Matriz del Banco Provincia, los presentes analizaron la situación económica que atraviesan los distritos bonaerenses. Además, destacaron el valor de la banca pública, que sigue presente con acciones para mantener la inversión, el empleo y el crecimiento de las economías locales.

En ese marco, el intendente Carlos Balor agradeció al gobernador Axel Kicillof, “por sostener una institución al servicio de la gente y elegir, en tiempos de recortes, sumar herramientas para los vecinos”.

Las autoridades también coincidieron en la importancia de continuar con políticas que fortalezcan el financiamiento, la innovación y el desarrollo de los municipios. Así, se sigue consolidando la presencia territorial del Banco Provincia como estratégica para acompañar a las comunidades bonaerenses.