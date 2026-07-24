La Municipalidad de Berazategui comenzó una nueva obra hidráulica sobre la calle 146 entre 24 y 25, en Villa España. El objetivo es mejorar el drenaje pluvial y dar respuesta a los inconvenientes que se generan por la acumulación de agua durante las lluvias intensas.

Los trabajos son realizados íntegramente con financiamiento, maquinaria y mano de obra municipal, a través de la Secretaría de Obras Públicas, y por impulso del intendente Carlos Balor. La intervención consiste en la construcción de nuevas bocas de tormenta conectadas a un entubado existente que atraviesa la zona, a través de la instalación de nuevas cañerías.

Al respecto, el arquitecto Ezequiel Santiago, director general de Obras y Servicios del Municipio, explicó: “Nos enteramos de una problemática que tenían los vecinos de esta cuadra, con la acumulación de agua durante las lluvias intensas. Así que aprovecharemos el entubamiento ya existente en la calle 146, donde construiremos nuevas bocas de tormenta para que el agua pueda ingresar al sistema y continuar su recorrido, evitando anegamientos”.

Asimismo, destacó: “Cuando surge una inquietud, nos acercamos al lugar, evaluamos una posible solución y el intendente Carlos Balor da una respuesta inmediata con obras concretas. Quizás no se trate de una obra de gran magnitud, pero sí es muy importante porque ofrece una solución directa para los vecinos y vecinas de esta zona del distrito”.

Además de la colocación de los nuevos conductos y la construcción de las bocas de tormenta, estas tareas -que podrían extenderse durante toda la semana- incluirán trabajos de albañilería para la reparación de los sectores intervenidos y la posterior recomposición de la carpeta asfáltica.

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