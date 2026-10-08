“Invertimos en educación pública para que todos los chicos tengan las mismas oportunidades”, aseguró la intendenta Sierra.

Durante la semana, la intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, estuvo presente en distintas escuelas de la ciudad para entregar subsidios a sus respectivas cooperadoras para que avancen con obras de mejoras y puesta en valor.

En primer lugar, la jefa comunal estuvo en la primaria 60. Allí, fue recibida por la directora Lorena Dupuy y la presidenta cooperadora, Elizabeth Martín, quienes indicaron que el subsidio se va a usar para la reparación de instalaciones sanitarias, pintura de aulas y entre otros trabajos generales.

Junto a la comunidad educativa compartieron un encuentro para conocer las inquietudes, necesidades y futuras mejoras de la escuela. “Para nosotros es fundamental que en cada una de las escuelas se arme equipo”, dijo Sierra. “En estas épocas tan complicadas tenemos que hacer equipo para que nuestros hijos e hijas sepan que hay otra manera de relacionarse que no es a través de la agresión y el odio”, siguió.

También, destacó que “la sociedad está organizada con distintos objetivos, pero los centrales son los niños, niñas y adolescentes”. En ese sentido, sostuvo que “el subsidio tiene sentido porque nosotros queremos que la escuela esté bien, que se siga manteniendo porque tenemos muchas cosas que discutir a través de la escuela pública y generar más ámbitos como estos”.

Luego, Magdalena Sierra estuvo en la primera 37, donde su directora Mariela Hertiling y la presidenta de la cooperadora Noemí Muñoz, contaron que el subsidio será destinado a la reparación de mamposterías, aberturas de madera y pintura de 4 aulas.

“Son épocas difíciles donde la entrega que hacen las familias y cooperadora son más importantes”, expresó la intendenta durante la reunión que compartió con madres, padres y docentes y valoró el trabajo conjunto con el Consejo escolar. Asimismo, subrayó que el estado municipal no solo dice, sino que hace por la escuela pública.

En la primaria 11, Magdalena Sierra entregó un subsidio que será usado para reparar el escenario del salón de actos, puertas, pintar y arreglos generales. Allí, acompañada por su directora Natalia Spolita y la presidenta de cooperadora, Cinthia Miño, la Jefa comunal conversó con las maestras y los chicos acerca del proyecto de la escuela sobre “El Eternauta”, donde cada aula encaró un proyecto artístico o de lectura y escritura.

La Intendenta manifestó su emoción por el logro de las y los chicos, puso en valor el trabajo de la directora y docentes, remarcó la importancia de trabajar equipo y subrayó los cambios favorables de la escuela a partir del nuevo equipo de conducción.

“Necesito que construyamos un grupo fuerte y ustedes necesitan un estado municipal fuerte y eficiente”, sostuvo la jefa comunal. “Eso es comunidad organizada, juntos planificamos y conocemos. En esta escuela fuimos avanzando a medida que la comunidad nos lo permitió”, agregó. “Necesito que construyamos un grupo fuerte y ustedes necesitan un estado municipal fuerte y eficiente”, sostuvo la jefa comunal. “Eso es comunidad organizada, juntos planificamos y conocemos. En esta escuela fuimos avanzando a medida que la comunidad nos lo permitió”, agregó.

Finalmente, en secundaria 6 de Piñeiro, la directora Gladys Gómez y la presidenta de cooperadora, Paola Burgos recibieron a la jefa comunal y contaron que con el subsidio se realizarán obras de pulido en el SUM y pintura general. Mientras que el Consejo escolar realizará tareas de la impermeabilización.

En este caso, el encuentro también contó con la participación de las y los alumnos de 5to año.

“Hoy traemos recursos de los avellanedenses que decidimos invertirlo en escuelas”, señaló la Intendenta y sumó: “Esto lo hago por una cuestión ideológica, si yo digo que quiero la igualdad de oportunidades de todos los pibes y pibas de mi distrito, hago la inversión pública para lograrlo”. “Uno sostiene con hechos lo que dice”, subrayó.

De cada visita, recorrida y charla, estuvieron presentes la secretaria de Educación, Claudia Colaso; el presidente del Consejo Escolar, Pablo Espósito; y el subsecretario de Infraestructura Escolar, Hugo Duarte.