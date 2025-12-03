Junto con el Director de Cáritas Quilmes, David Benítez, el Obispo de Quilmes, Carlos José Tissera, fue elegido como representantes del Consejo Social Comunitario en la Asamblea Universitaria de la Universidad Arturo Jauretche (UNAJ). Reunión en la que se eligieron como presidente y vicepresidente del Consejo a Arnaldo Medina, Rector de la UNAJ; y a Percy Nugent, docente investigador.

En la agenda de temas para el trabajo en conjunto el Consejo propone la promoción de trayectorias educativas, la formación para el trabajo y el desarrollo de oficios, el desarrollo productivo local e innovación, la economía social y solidaria, la agroecología y soberanía alimentaria, hábitat popular, ambiente y desarrollo urbano sustentable, salud comunitaria y prevención, cultura del deporte y comunicación popular, promoción de derechos de género, diversidad y derechos humanos.

El Consejo Social Comunitario tiene representantes de la UNAJ, del Obispado de Quilmes, de Cáritas Quilmes, de la mesa local de género, de la UTEP, del movimiento de Emprendedores Bonaerenses, del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, de la Jefatura Distrital de Educación, del municipio de Berazategui, del municipio de Florencio Varela, de la Unión Industrial de Berazategui, de la Iglesia Bautista y de la CTA, entre otros.