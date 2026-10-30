Más de 50 funcionarios de distintas provincias participaron del encuentro. Mónica Litza destacó las iniciativas Aula Puerto y Dock Sud Global para preparar a trabajadores y empresas frente a los desafíos del nuevo mundo del trabajo.

El Puerto Dock Sud fue elegido por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) como sede de la jornada de cierre de la Diplomatura en Educación para el Trabajo, que reunió a más de 50 funcionarios de las áreas de Trabajo, Producción y Formación de distintas provincias del país.

La actividad estuvo encabezada por la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud, Mónica Litza, y contó con la participación de Ezequiel Berrueco, secretario ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL); Ricardo de Gisi, director de Educación Técnico-Profesional bonaerense; y Carlos Lombardo, secretario de Producción de Avellaneda.

Durante el encuentro, Litza destacó la necesidad de preparar a los trabajadores para las transformaciones tecnológicas, productivas y laborales que están modificando las actividades económicas en todo el mundo.

“Los puertos están cambiando, incorporan nuevas tecnologías y generan nuevas demandas de conocimiento y capacitación. Tenemos que anticiparnos a esas transformaciones y preparar a nuestra gente para el nuevo mundo del trabajo”, señaló Litza.

Formación y oportunidades

En ese marco, la presidenta destacó dos iniciativas que impulsa el Puerto Dock Sud. Aula Puerto, orientada a la formación y capacitación laboral vinculada con la actividad portuaria, y Dock Sud Global, destinada a fortalecer la inserción internacional de las empresas y generar nuevas oportunidades de desarrollo productivo.

“Queremos un puerto que no solo crezca en infraestructura y actividad, sino que también contribuya a generar capacidades, empleo y oportunidades para nuestra comunidad”, expresó Litza.

Durante la jornada, los participantes conocieron las principales características operativas y tecnológicas del complejo portuario y realizaron una recorrida por sus instalaciones, donde observaron el funcionamiento de las terminales y el movimiento de contenedores.