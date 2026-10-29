El intendente municipal, Carlos Balor, visitó el Aeroclub Río de la Plata, en el marco de su aniversario N° 60. Recorrió su Aeródromo “Berazategui, Alas de Malvinas” y conversó con socios y autoridades.

“Mis felicitaciones al Aeroclub Río de la Plata, que celebra seis décadas de historia, pasión por la aviación y compromiso con Berazategui”, expresó Balor. Durante el encuentro, el Intendente y la Comisión Directiva del Aeroclub visitaron el Hangar 1, con una flota de 6 aviones; las aulas; el Simulador de Vuelo habilitado por la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil); y los dos talleres aeronáuticos. Asimismo, presentaron a Carlos Balor un nuevo avión: el Cessna Matrícula ML

“Malvinas”. “Malvinas”. Por su parte, Marcos Cornejo Krebs, presidente del Aeroclub, comentó: “Hoy nos visitó el intendente Carlos Balor con motivo de que estamos próximos a celebrar nuestro 60° aniversario como Club. Es muy importante para nosotros compartirlo con el Municipio, los vecinos y vecinas. Pudimos recorrer las instalaciones, las obras que hicimos y mostrarle el avión nuevo que incorporamos recientemente”. El Aeroclub Río de la Plata fue fundado el 30 de octubre de 1966, cuenta con más de 300 socios y adherentes; y dispone de 65 aviones en hangares, 7 helicópteros y una Escuela de Vuelo, de la que egresaron más de 600 pilotos hasta la actualidad.