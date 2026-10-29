Se están desarrollando trabajos de ampliación en la Escuela Secundaria Agraria N°1 (Parque Pereyra Iraola). Se trata de la construcción de cuatro aulas, baños y otras dependencias. El intendente de Berazategui, Carlos Balor, visitó la institución y dialogó con directivos, docentes y alumnos.

“En Berazategui las obras continúan. Estos trabajos se proyectaron y programaron durante la gestión del Dr. Juan José Mussi y se están realizando mediante el Fondo Educativo Municipal. Seguimos trabajando por una educación mejor”, expresó Balor.

La directora del establecimiento educativo, Lorena Ramos Mendes, señaló: “Estamos felices con la visita de Carlos Balor”. Y remarcó: “Se están construyendo nuevas dependencias para contar con una mejor estructura para los estudiantes. Vamos a tener espacios de aprendizaje nuevos. Estamos felices de compartir este compromiso de Berazategui con la educación pública”.