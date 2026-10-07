El intendente de Berazategui, Carlos Balor, acompañó la presentación del libro “Siempre habrá Pobres”, del periodista berazateguense Jorge Tronqui, en el marco de la 19° Feria del Libro "LibrArte 2026".

Tronqui compartió con el público esta presentación. Destacó: “Fue una experiencia muy linda, con mucha gente y muchos amigos. Además, estuvo presente el intendente Carlos Balor y la Secretaría de Cultura municipal, que posibilitó el lanzamiento. Para mí es un verdadero honor estar acá y presentar mi libro en esta feria, que considero una de las cinco más importantes de Argentina”.

En este sentido, enfatizó: “A quienes tengan ganas de editar un libro, los aliento a que lo escriban. Considero que es dejar una huella en la vida”.

Estuvieron presentes, además, integrantes del Gabinete municipal, concejales y periodistas del distrito, entre otros asistentes.