El concejal kirchnerista cuestionó en duros términos el fallo judicial que habilita la venta de campos a extranjeros y acusó al presidente Javier Milei de "ofrecer recursos estratégicos a cambio de sobrevida política". Anticipó un escenario de movilización popular.

"Estamos otra vez frente a una situación límite y confío en que el enojo de la sociedad se va a hacer sentir", advirtió Arauz. En esa línea, apuntó contra los magistrados que firmaron el dictamen: "Tres tipos se arrogan una legitimidad que le niegan nada menos que a los excombatientes y deciden que la patria sí se vende".

Arauz vinculó directamente el accionar del Poder Judicial con la postura del gobierno nacional: "Se da mientras Milei deja de lado la defensa de los intereses nacionales y ofrece recursos estratégicos de nuestro país a cambio de sobrevida política. Son las dos caras de un mismo proyecto de liquidación de la soberanía", sentenció.

"Es evidente que el poder judicial responde a intereses que no son los de los argentinos. La Corte expresa otra vez lo peor del poder actual: podrido y antidemocrático", afirmó.

"Así lo hizo encerrando y proscribiendo a Cristina. Si bien entonces no fuimos capaces de construir la reacción popular necesaria, está a la vista de quien quiere ver que esa decisión altera el sistema político de conjunto. Así se cuelan estas decisiones absolutamente a contramano del sentir mayoritario. No son cosas normales desde lo institucional", argumentó.

"La pregunta es ¿Quién les dio legitimidad para avanzar en decisiones políticas tan determinantes y para legislar tan profundo? ¿En qué democracia gobiernan tres tipos que no se someten a las urnas?".

"Otra vez será la movilización popular la que pueda empujar decisiones en otro sentido. Es claro que nos enfrentamos a poderes pesados, como la embajada, los amigos de Milei en Silicon Valley, y un esquema de poder local que está ya absolutamente entregado. Confiar y construir la pelea masiva, popular, en paz pero con firmeza, es la única posibilidad patriótica. No hay otra", concluyó el concejal.