La Feria del Libro de Berazategui inició su 19°, en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo (Calle 148 y 18). El intendente municipal, Carlos Balor, estuvo presente, recorrió los stands y participó de presentaciones. LibrArte 2026 permanecerá abierta hasta el lunes 12 de octubre, de 15.00 a 21.00, con entrada libre y gratuita.



Entre las actividades destacadas, el primer fin de semana estuvo la charla “El amor, entre el mito y la filosofía” -a cargo de Darío Sztajnszrajber-, además de la presentación del libro “La nueva gerontolescencia” -de Nora Bär- y la presencia del cocinero “Mambrunense” Edgardo Ríos.

Allí, Balor expresó: “Darío Sztajnszrajber es un invitado muy querido. Le agradezco por venir, una vez más, a nuestra Patria Chica”.

Luego de su presentación, Sztajnszrajber afirmó: “Vine muchas veces a LibrArte y siempre es diferente. Estoy muy feliz por la cantidad de gente que vino, así que gracias por invitarme”. Y agregó: “Invertir en cultura es fundamental para cualquier proyecto que busque una ciudadanía más libre”.

Sobre LibArte, el secretario de Cultura y Educación municipal, Federico López, destacó: “Esta es una feria que nos llena de orgullo, porque tiene mucha representación de escritores de Berazategui y la región, con más de 60 stands y más de 150 presentaciones”. Y agregó: “Todo esto es posible porque hay una decisión política del intendente Carlos Balor, quien sostiene estos espacios culturales que cuentan con mucha participación de la comunidad”.

Por su parte, Sofía Iglesias, vecina de Berazategui, expresó: “Todos los años vengo porque es un evento muy interesante. Me gusta ver las editoriales independientes, las librerías locales, apoyar la lectura y al libro. Los invito a todos a que se acerquen”.

LibrArte es una iniciativa impulsada por el intendente municipal, Carlos Balor, y organizada por la Secretaría de Cultura y Educación. Desde sus comienzos, el Dr. Juan José Mussi promovió su crecimiento, lo que permitió que, con el paso de los años, se consolidara como una de las principales ferias del libro del país.

Este año, la Feria cuenta nuevamente con propuestas artísticas, además de presentaciones vinculadas con la literatura y el rock. El evento se completará con espacios gastronómicos y la Feria Regalá Cultura.

La programación completa puede consultarse en berazategui.gob.ar/librarte.