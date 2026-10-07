La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, recorrió la obra de refacción y puesta en valor de la Central Administrativa del SAME Quilmes, ubicada en Bernal Centro, que se financia con fondos 100% municipales.

"Es una de las obras que este año esperamos con mayor énfasis y que es financiada totalmente con fondos propios. Cuidar a la salud pública también es cuidar a quienes la sostienen. En ese sentido, que los trabajadores puedan tener un lugar de trabajo acorde a la responsabilidad que conlleva el SAME es importante, y era una deuda que teníamos pendiente como Municipio y que la estamos cumpliendo", afirmó Eva, acompañada por las secretarias de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler, y de Salud, Natalia Nápoli.

En tanto, Nápoli detalló que "va a tener un impacto importante porque, ediliciamente, había muchas demandas de arreglos. Así que adaptar, mejorar y poner prácticamente a nuevo todos los espacios hace que sea mucho más digno para los trabajadores. Aquí no solo tienen la base operativa, también está la parte administrativa, de seguimientos de las cartas, de los pedidos, y también descansan o tienen un espacio mientras son llamados de emergencia a emergencia".

La refacción integral, busca mejorar las condiciones laborales, de seguridad y de higiene del personal, y fortalecer la infraestructura que sostiene el funcionamiento del servicio municipal de emergencias. La obra comprende la adecuación de los espacios de trabajo, los sectores destinados al almacenamiento de medicación e insumos y el área de lavado de ambulancias. La intervención sobre la cubierta permitirá resolver las filtraciones que afectaban los ambientes interiores.

Entre los trabajos previstos se encuentran el reacondicionamiento de pisos, revestimientos, revoques y cielorrasos; refacción y construcción de sanitarios; colocación de divisiones internas y nuevas ventanas; adecuación del sector de lavado de ambulancias; impermeabilización de la cubierta; renovación integral de la instalación eléctrica y de iluminación.

En la actualidad, la planta baja del inmueble presenta un avance cercano al 100%, por lo que actualmente los trabajos se centran en la cubierta, con el reemplazo de la membrana la reparación de los sellados que se encontraban muy deteriorados.

En esta sede funciona la Dirección Médica, las áreas Administrativas y de Farmacia, y la Coordinación de los Móviles, en articulación con los operadores del SAME del Centro de Emergencias Quilmes. Las ambulancias concurren para reponer medicamentos e insumos, y realizar tareas de limpieza e higiene.

Participaron también de la actividad el subsecretario de Atención Hospitalaria, Leandro Cardonetti, su par de Obras e Infraestructura, Ramiro Beltrani, y la directora médica del SAME, Melina Ledesma, entre otros funcionarios.