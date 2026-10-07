La secretaria de Salud del Municipio de Lanús, Cecilia Ciochi, presentó ante el Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza que busca institucionalizar y crear formalmente el Sistema de Emergencias de Lanús (SEL). La iniciativa, que dota de un marco normativo definitivo al modelo de atención sanitaria del distrito, será puesta a consideración este jueves durante la Sesión Ordinaria.

Durante su exposición frente a los ediles, Ciochi detalló la transformación del sistema en los últimos dos años y medio. En este período, el Municipio dejó atrás el esquema de adhesión al SAME Provincial para consolidar una gestión sanitaria integral, diseñada específicamente para las demandas y características territoriales de Lanús.

El proyecto de ordenanza propone ordenar la estructura del SEL, definir su autoridad de aplicación y establecer mecanismos de evaluación constantes. Para garantizar su funcionamiento, la iniciativa incluye una fuerte reorganización laboral: plantea un nuevo esquema salarial ajustado a las funciones, titulaciones y niveles de complejidad del personal, respaldado por un régimen de guardias diferenciadas.

Para fundamentar el expediente elevado por el Ejecutivo, la funcionaria detalló los resultados operativos logrados durante la transición hacia este modelo local:

Reducción de demoras: el tiempo de arribo ante emergencias de código rojo bajó un 50%, pasando de más de 40 a 22 minutos.

Mayor capacidad de respuesta: la línea 107 alcanza un 97% de atención efectiva en el primer minuto, lo que permitió elevar los despachos mensuales de 377 a 2.200.

Ampliación de recursos e infraestructura: la flota activa creció de 5 a 21 ambulancias, se descentralizó la atención mediante nuevas bases operativas y se sumaron más de 50 profesionales y técnicos.

Innovación en Salud Mental: se creó el Equipo Móvil Interdisciplinario de Salud Mental (EMISAM), un dispositivo específico para abordar emergencias en este ámbito.

La presentación funcionó como una mesa de trabajo técnico entre el Ejecutivo Municipal y el cuerpo legislativo para nutrir el debate previo a la votación. La jornada contó con la participación del presidente del HCD, Nicolás Russo; el secretario del cuerpo, Alejo Di Carlo; y el subsecretario Sebastián Tibaldi, junto a concejales, asesores y trabajadores de la institución.