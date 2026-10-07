La Orquesta Sinfónica Municipal junto al Coro IMMA brindarán dos conciertos dedicados a la música del Indio Solari y al universo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En el marco de su 122° aniversario, este viernes 9 y el sábado 10 de octubre a las 21 hs., el Teatro Roma de Avellaneda ofrecerá “Indio Eterno”, una propuesta musical que reúne a más de 50 artistas en escena para llevar al lenguaje sinfónico algunas de las canciones que forman parte de la historia del rock argentino con una gran formación orquestal, en arreglos especialmente realizados para este concierto.

El programa recorre temas como La bestia pop, Masacre en el Puticlub, Todo un palo, El pibe de los astilleros, Vencedores vencidos, Nadie es perfecto, Mi perro dinamita, Ella debe estar tan linda y Vamos las bandas, entre otros.

La dirección de la Orquesta Sinfónica Municipal estará a cargo del Maestro Iván Exequiel Barrios, con los arreglos de Pablo Marino y Julián Caeiro, la participación de los cantantes invitados Fabián Peluzzi y Diego Parodi y el pianista Ezequiel Dalairac. La dirección del Coro IMMA estará a cargo del Maestro Pablo Manzanelli.

Entrada general a $20.000. Cabe destacar que los vecinos y vecinas de Avellaneda cuentan con un beneficio especial del 50% de descuento si poseen su Tasa por Servicios Generales al día, presentándose en boletería con su DNI y la última boleta paga de TSG con su comprobante de pago.