El dirigente del Frente Renovador Armando Bertolotto planteó la necesidad de ampliar la convocatoria del peronismo de cara a 2027 y sostuvo que la construcción de una alternativa al gobierno de Javier Milei debe incluir no solamente a Axel Kicillof y Sergio Massa, sino también a los gobernadores y a referentes de otros espacios políticos. En ese marco, consideró que las PASO pueden ser una herramienta para ordenar las diferencias internas y legitimar una conducción.

«Además de Axel Kicillof, de Sergio Massa, del kirchnerismo, yo creo que es fundamental convocar a los gobernadores», afirmó Bertolotto durante una entrevista a Política del Sur, en la que también mencionó a Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, Sergio Uñac y referentes del peronismo cordobés como posibles protagonistas de esa construcción.

El dirigente consideró que el desafío es conformar un espacio con una estrategia nacional compartida y evitar que cada provincia avance de acuerdo con sus propios intereses electorales. En ese sentido, cuestionó el desdoblamiento de los comicios provinciales y la falta de compromiso de algunos mandatarios con la campaña presidencial de Sergio Massa en 2023.

«Cada uno lo único que hace es defender su chacrita. No es que está votando por el bien de su provincia y menos por el bien del país», cuestionó.

Bertolotto sostuvo que esa lógica terminó debilitando la construcción nacional del peronismo y advirtió que la Argentina funciona cada vez más como una «confederación de provincias», en la que cada distrito prioriza sus propias negociaciones y disputas territoriales.

Incluso, deslizó que algunos gobernadores pudieron haber especulado con una victoria ajustada de Massa en 2023 para evitar que llegara a la Presidencia con un liderazgo demasiado fortalecido. «Yo creo que muchos gobernadores hicieron esto pensando que Massa ganaba. Y como visionaban que Massa iba a tener un jefe, jugaron a que gane, pero por lo mínimo posible», afirmó.

Para el referente massista, la experiencia debe servir como advertencia para el próximo armado electoral: la reconstrucción del peronismo requiere una propuesta nacional que comprometa a todos sus sectores y no quede condicionada por las estrategias particulares de cada provincia.

PASO y un frente que exceda al peronismo

En cuanto a la reorganización del justicialismo, Bertolotto consideró que las PASO pueden ser una herramienta para resolver las diferencias y legitimar una conducción. «Lo ideal sería que el que gana conduce y el que pierde acompaña», resumió.

Sin embargo, advirtió que, si no se alcanza un acuerdo, las primarias permitirían evitar que los sectores que pierdan la interna terminen compitiendo por afuera y dividiendo los votos del espacio. También interpretó que al Gobierno nacional le conviene que el peronismo llegue fragmentado a las próximas elecciones.

Su propuesta de construcción política, de todos modos, no se limita al justicialismo. Bertolotto planteó la necesidad de convocar a dirigentes de otras tradiciones políticas que se opongan al modelo económico y político de Javier Milei.

En esa línea, propuso conformar un «frente patriótico» y aclaró que no necesariamente debería definirse como un espacio «anti Milei», sino como una construcción más amplia en defensa de los intereses nacionales. Mencionó, entre otros, a dirigentes vinculados a sectores del radicalismo, como Federico Storani, como parte de esa posible convocatoria.

Por otra parte, al referirse a la disputa por la conducción del peronismo bonaerense, consideró que será más sencillo alcanzar un entendimiento que en el plano nacional, aunque tampoco descartó una PASO si no hay acuerdo entre los distintos sectores.

Un cambio de postura sobre las reelecciones

Bertolotto también dejó una definición sobre el debate por las reelecciones indefinidas de los intendentes bonaerenses. Aunque recordó que el Frente Renovador mantuvo históricamente una posición contraria a esa posibilidad, consideró que el contexto actual amerita revisar aquella postura.

Como ejemplo, mencionó al histórico intendente de Lanús, Manuel Quindimil, quien fue reelegido en siete oportunidades. «Hay intendentes que realmente merecen ser reelectos», sostuvo, y recordó que, de haber existido la actual limitación durante la trayectoria de Quindimil, no habría podido desarrollar esa extensa carrera al frente del municipio.

De esta manera, el dirigente del Frente Renovador dejó planteada su mirada sobre el escenario político que se abre hacia 2027: una convocatoria que exceda las fronteras del PJ, una estrategia nacional que involucre a los gobernadores y un mecanismo de internas que permita resolver las diferencias sin nuevas fracturas.

Fuente: www.politicadelsur.com