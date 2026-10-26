Berazategui cumple 66 años y lo festejará con una jornada para toda la familia el domingo 8 de noviembre, a partir de las 17.00, en la Plaza San Martín (Av. Mitre entre 6 y 7). Habrá actividades recreativas para todas las edades, un patio gastronómico y espectáculos musicales. El gran show de cierre será Rodrigo Tapari.

Con acceso gratuito, la celebración se realizará en el marco del 35° Encuentro Ciudadano por la Autonomía, impulsado por el intendente Carlos Balor y organizado por la Municipalidad de Berazategui, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes -a cargo de María Laura Lacava-.

Como cada año, el evento reunirá a distintas áreas municipales, colectividades, emprendedores, instituciones intermedias, industrias locales y establecimientos educativos públicos y privados, que compartirán sus producciones y propuestas con la comunidad.

La invitación es abierta a vecinos y vecinas para celebrar, unidos, un nuevo aniversario de la Autonomía de la ciudad. En caso de lluvia, el festejo será suspendido.