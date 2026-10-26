La iniciativa es impulsada por estudiantes de 17 y 18 años que cursan Electrónica Digital, quienes ya transitan la tercera etapa del certamen. Actualmente, trabajan en el armado del paracaídas y aguardan los resultados de las evaluaciones para conocer si accederán a uno de los cinco cupos disponibles para realizar el lanzamiento de sus dispositivos en la provincia de Córdoba.

La directora de la institución, Patricia Rodríguez, destacó: “Este es un proyecto impulsado desde el área de Electrónica, con mucha motivación por parte de los estudiantes. Aporta a su formación técnica, amplía su campo de conocimiento y les permite proyectar a futuro. Es la única escuela de Berazategui que participa. Representar al distrito y al Colegio es doblemente meritorio para ellos. Los chicos nos traen ideas y nosotros los acompañamos”, expresó. Y agregó: “Además, otro grupo de chicos de esta escuela pasó a la instancia nacional de la Feria de Ciencias”.



Tomás Arce, docente de Electrónica Digital, explicó que el objetivo es que los jóvenes puedan aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación en una experiencia concreta de investigación y desarrollo. “El proyecto implica fabricar un CANSAT del tamaño de una lata, que pueda realizar una telemetría durante un despegue de varios kilómetros mediante un cohete. A partir de cierta altura, deben desplegar un paracaídas y proporcionar todos los datos desde el despegue hasta el aterrizaje”, detalló.

El docente también subrayó: “Los chicos están comprometidos con la investigación y el desarrollo de la ciencia en el municipio y la Provincia. Las expectativas son buenas, están trabajando arduamente en el proyecto y los resultados son óptimos”. Asimismo, remarcó: “También participamos en todas las propuestas de la Municipalidad de Berazategui -conducida por el intendente Carlos Balor- para la formación de técnicos en el distrito”.

Renata González Valko, vecina de Gutiérrez e integrante del equipo Atenea 67, contó que el dispositivo está diseñado para medir distintas variables atmosféricas, entre ellas las vinculadas con la radiación ultravioleta. Y aclaró que no llega al espacio, sino que opera en las capas bajas de la atmósfera. “Está muy bueno participar de convocatorias como ésta, que son gratuitas y nos permiten aprender un montón de cosas. La CONAE nos brindó capacitaciones, realizamos un documento preliminar de diseño y, en la siguiente instancia, nos enviaron un kit de materiales para comenzar a investigar y programar”, relató. “Trabajamos muy duro y seguimos adelante. Es un orgullo representar a Berazategui”, concluyó.