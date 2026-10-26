Lanús Gobierno informa que el Colectivo Sanitario estará presente el miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de octubre, de 10 a 14, en la plaza Arias (Carlos Gardel N° 1301, Lanús Oeste). La iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a controles preventivos y distintas prestaciones médicas gratuitas para las vecinas y los vecinos del distrito.

Durante las tres jornadas, la comunidad podrá recibir atención en medicina general, vacunación del calendario nacional, controles de signos vitales y glucemia, además de acceder a consejería y actividades de promoción de hábitos saludables.

El dispositivo sanitario, que visita semanalmente diferentes barrios de Lanús, dispone de dos consultorios. Uno de ellos está destinado a la atención odontológica, donde se realizan controles, restauraciones (arreglos), aplicación de flúor, tratamiento de caries y extracciones simples. En el restante se brindan controles de salud, oftalmológicos, de nutrición, testeos de VIH y sífilis, salud sexual y otras prestaciones.

Esta iniciativa permite acercar servicios esenciales a los barrios y garantizar una atención médica más rápida y sencilla, sin que las y los lanusenses tengan que trasladarse hacia otros puntos de la ciudad.