Lanús Gobierno informa que, a través de la Agencia Municipal de Ingresos Públicos (AMIP), se ofrecen descuentos de hasta el 10% en la Tasa de Servicios Generales (TSG) para las vecinas y los vecinos que se encuentren al día con sus obligaciones tributarias. Además, quienes registren cuotas pendientes podrán cancelarlas sin intereses hasta el 15 de diciembre, con la posibilidad de acceder a los beneficios previstos para 2027.

En cuanto a las bonificaciones, las y los contribuyentes que adhieran a la boleta electrónica obtendrán un descuento del 5%, mientras que quienes también se incorporen el débito automático accederán a un 5% adicional, lo que alcanza una reducción total del 10%.

Por su parte, las personas que mantengan deudas correspondientes a la TSG tendrán tiempo hasta el 15 de diciembre para regularizar su situación sin pagar intereses y acceder a los descuentos durante 2027. A su vez podrán consultar las distintas alternativas de financiación mediante planes de pago en cuotas.

Para realizar los trámites, las y los lanusenses deberán comunicarse con LA MUNI, el asistente virtual del Municipio, a través del WhatsApp 11-5914-7826. Sólo será necesario contar con el número de cuenta y una dirección de correo electrónico.