Este 10 de Noviembre te esperamos en el C.T. Fortín Quilmes para celebrar juntos el DÍA DE LA TRADICIÓN.
Una noche a puro folklore, bajo las estrellas de La Ribera.
¿Qué traes?
Sumate con tu instrumento, una canción o un recitado. ¡Armemos juntos un fogonazo!
Música folklórica en vivo
Comidas típicas
Baile y mucho más
Vestite con alguna pilchita criolla si te animás y ayudanos a mantener vivas nuestras raíces.
Italia y Videla - La Ribera de Quilmes
A partir de las 21 hs
Bono contribución: $2.000
Cantina con precios módicos
Estacionamiento gratuito
¡No se suspende por lluvia!
¡NO TE OLVIDES EL MATE!