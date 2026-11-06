Otro Día de Fiesta Gaucha en El Fortín Quilmes en el Día de la Tradición

Este 10 de Noviembre te esperamos en el C.T. Fortín Quilmes para celebrar juntos el DÍA DE LA TRADICIÓN. Una noche a puro folklore, bajo las estrellas de La Ribera. Sumate con tu instrumento, una canción o un recitado. ¡Armemos juntos un fogonazo! Vestite con alguna pilchita criolla si te animás y ayudanos a mantener vivas nuestras raíces. ¡NO TE OLVIDES EL MATE!