Este 10 de Noviembre te esperamos en el C.T. Fortín Quilmes para celebrar juntos el DÍA DE LA TRADICIÓN.
Una noche a puro folklore, bajo las estrellas de La Ribera.
🎸 ¿Qué traes?
Sumate con tu instrumento, una canción o un recitado. ¡Armemos juntos un fogonazo!
👉 Música folklórica en vivo
👉 Comidas típicas
👉 Baile y mucho más
Vestite con alguna pilchita criolla si te animás y ayudanos a mantener vivas nuestras raíces.
📍 Italia y Videla - La Ribera de Quilmes
🕘 A partir de las 21 hs
🎟️ Bono contribución: $2.000
🧉 Cantina con precios módicos
🚗 Estacionamiento gratuito
🌧️ ¡No se suspende por lluvia!
¡NO TE OLVIDES EL MATE!