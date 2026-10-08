Está abierta la inscripción en las fechas previstas para establecimientos de los distintos niveles educativos, instituciones locales y para vecinos y vecinas en general.

El teatro municipal de Avellaneda sigue abriendo sus puertas a la comunidad para conocer de cerca su historia, espacios y secretos.

El objetivo y la invitación implican visitar el Teatro Roma, recorrerlo y descubrirlo con otros ojos, para conocer de cerca la vida de este histórico teatro que en octubre cumple sus 122 años.

Este mes habrá tres encuentros:

Miércoles 21 de octubre - 10 y 14 hs. - Jardines de infantes de Avellaneda

Martes 27 de octubre - 18 hs — Establecimientos de educación primaria y secundaria para jóvenes y adultos, instituciones de Avellaneda y público general

Miércoles 28 de octubre - 10 y 14 hs — Establecimientos secundarios

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