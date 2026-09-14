Jueves 17/9 - 20.30 hs
MIRANDO AL SUR - Guillermo Fernández y Cesar Angeleri
🎟️ Entrada general: $20.000
Guillermo Fernández vuelve la mirada hacia el sur en un espectáculo que recorre más de seis décadas de una vida dedicada al tango.
Estará acompañado por el prestigioso guitarrista César Angeleri, y contará además con la participación especial de Walter “El Chino” Laborde, cantor y vecino querido de Avellaneda.
Viernes 18/9 - 20.30 hs
EL ESCRITOR DE TODAS LAS COSAS
🎟️ Entrada general: $30.000
Darío Grandinetti llega al Teatro Roma con El escritor de
todas las cosas, una obra escrita y dirigida por Javier Daulte.
Desde un pasillo olvidado de un teatro, un hombre reconstruye su historia mientras escucha, a la distancia, una obra que él mismo escribió y que vuelve a representarse.
Sábado 19/9 - 21 hs ESTAFA PIRAMIDAL- MURGA ESA TE LA DEBO
🎟️ Entrada general: $20.000
Celebrando sus 10 años, Esa Te La Debo llega al Teatro Roma con Estafa Piramidal, un espectáculo inspirado en el género de murga uruguayo, con una formación instrumental que cruza murga y rock, despliegue escénico y mucho humor.
✍️ Letras de canciones y guión: Hernán Granovsky
🎶 Dirección musical: Agustín Goldschmidt
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VENTA GENERAL En boletería y a través de Plateanet
🕙 Boletería
Lunes a sábado: 10 a 20 hs
(Domingos y feriados cerrado)
💳 Tarjeta de crédito, débito o QR: lunes a sábado
💵 Efectivo: viernes y sábado
💥 Beneficio especial para residentes de Avellaneda con TSG al día
🎟️ 50% de descuento en el valor de la entrada
📍 Solo en boletería con DNI + última boleta de TSG y comprobante de pago