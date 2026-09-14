Dos efectivos de la DDI de Quilmes fueron detenidos en las últimas horas luego de ser sorprendidos por el Comando de Patrullas mientras circulaban en dos vehículos con pedido de captura por robo.

El procedimiento comenzó cuando los uniformados observaron dos autos sin patente estacionados en la vía pública: un Volkswagen Virtus y un Peugeot 208. Al acercarse al Peugeot, los policías encontraron a un niño de tan solo 5 años solo en su interior, que pedía por su padre.

Momentos después se presentaron dos hombres que se identificaron como integrantes de la DDI de Quilmes y dijeron estar realizando "tareas investigativas". Uno de ellos, identificado como Nahuel A., de 28 años y padre del menor, intentó fugarse y se resistió al arresto. Al no lograrlo, arrojó las llaves del vehículo, que tuvo que ser abierto por la fuerza.

Dentro del Peugeot, los efectivos hallaron un arma de fuego que el policía no tenía autorización para portar. Además, la verificación del dominio reveló que el auto tenía pedido activo por robo solicitado por la Comisaría 1ª de La Matanza.

Según la investigación, el agente no se encontraba de servicio, sino con licencia psiquiátrica, por lo que no estaba realizando ninguna tarea oficial.

El segundo vehículo, el Volkswagen Virtus, estaba a cargo del oficial Hernán O., de 31 años, y también registraba pedido de captura por robo, en este caso requerido por la Comisaría 3ª de Lomas de Zamora.

Ambos policías quedaron aprehendidos y a disposición de la Justicia. Interviene la UFI en turno de Quilmes y Asuntos Internos de la Policía Bonaerense.

El hecho vuelve a poner en la mira a dependencias que operan en el sur del conurbano, incluido Florencio Varela.