En el marco de un Partido Justicialista Quilmeño abierto y participativo a toda la militancia peronista y a la comunidad, por iniciativa de la Presidenta Mayra Mendoza, inicia un Ciclo de Charlas de formación. Por ello, desde el PJ invitan a participar del panel y debate “16 de septiembre de 1955: el Golpe que derrocó a Perón”.

Se realizará el 28 de Agosto, a las 18, en el Colegio de Abogados de Quilmes, Alvear 414.

Expondrán:

Hugo Crexell hijo del Marino leal a Perón que bombardeó la Escuela Naval de Río Santiago, cineasta y Director de la Película Ensenada '55.

Paula Tagliabue Socióloga (UNLP), Docente e Investigadora de la Universidad Arturo Jauretche, Florencio Varela. Productora del film.

Mariano Suárez bisnieto de Armando Bucich, Intendente de Quilmes derrocado en por el Golpe.

Romina Cuevas Licenciada en Historia y profesora de Ciencias Sociales, docente de UNQ, miembro de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes.

Domingo Rodríguez Basalo abogado, escritor, docente universitario, autor del libro "Argentina Golpeada"

"Será una nueva oportunidad para encontrarnos y debatir sobre aquellos acontecimientos que marcaron a nuestro pueblo y a nuestro partido y pensar qué peronismo y qué Argentina queremos en los próximos 20 años", explicaron.