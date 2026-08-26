El PRO Quilmes organiza una charla abierta para debatir con los vecinos sobre el manejo de los fondos públicos del distrito. Bajo el título "Quilmes en Números", el encuentro propone analizar en detalle el presupuesto y la rendición de cuentas del Municipio de Quilmes.

El expositor será el Licenciado Diego Buffone, dirigente y referente económico del espacio. La charla se realizará el viernes 28 de agosto a las 18:30 horas en la Sociedad de Fomento Pedro Negrussi, ubicada en Urquiza 2730 esquina Sarratea, en La Colonia, Quilmes Oeste.

La entrada es libre y gratuita. La iniciativa busca traducir los números oficiales en información clara para que cada vecino sepa cuánto se recauda, en qué se gasta y cómo se rinden las cuentas en el distrito, en el marco del ciclo "Juntos para mejorar nuestro distrito" que impulsa el PRO Quilmes.