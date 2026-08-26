El intendente de Lanús, Julián Álvarez, encabezó el lanzamiento del programa de Puntos de Acceso a la Salud (PASA) en el Centro Villa Obrera, ubicado en Eva Perón N° 3168 en Lanús Este, que reabrió sus puertas tras 10 años. Esta iniciativa tiene el objetivo de fortalecer el primer nivel de atención médica y el vínculo entre la comunidad y el sistema de salud, como así también garantizar el seguimiento de los pacientes dentro de la red local de salud.

“Mientras el Estado Nacional desfinancia la salud pública, desde Lanús Gobierno tomamos la decisión de reforzar nuestras políticas sanitarias para que los vecinos y vecinas tengan una atención de calidad, cerca de sus casas y en un espacio con las mejores condiciones“, expresó Álvarez.

El lugar fue remodelado, funciona de lunes a viernes de 8 a 14 y cuenta con enfermería, promotores y promotoras de la salud, medicina general, pediatría, obstetricia, salud sexual, salud mental, vacunación, nutrición y odontología, entre otras prestaciones. Los PASA se encuentran en las siguientes sedes:

• Centro El Triángulo - Osorio N° 2022 - PB, Lanús Oeste.

• Sociedad de Fomento Cnel. Molinedo - Valparaiso N° 1759, Valentin Alsina.

• Sociedad de Fomento Villa Obrera - Eva Perón N° 3168, Lanús Este.

• Sociedad de Fomento Villa Urquiza - Coronel Maure N° 4307, Monte Chingolo.

A su vez, los mencionados espacios disponen de un tótem de telemedicina para el acceso inmediato a consultas de clínica de adultos, de niños y niñas y de salud mental. Esta acción forma parte de un compromiso asumido por el Jefe Comunal para que los ciudadanos y las ciudadanas accedan a un sistema de salud público y de calidad.

También participó de la actividad: la secretaria de Salud, Cecilia Ciochi; entre otros funcionarios y funcionarias del Ejecutivo Municipal.