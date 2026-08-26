En una nueva sesión ordinaria, el HCD quilmeño votó dos expedientes clave: quitas de hasta 100% de intereses para deudores municipales y la extensión por dos años de las herramientas de asistencia a víctimas.

El Honorable Concejo Deliberante de Quilmes sesionó este martes en el primer piso del Palacio Municipal y aprobó un paquete de proyectos vinculados a la producción, la política social y la cultura.

Moratoria para comercios y pymes

El punto más esperado por el sector comercial fue la aprobación del *Régimen Especial de Regularización de Tributos Municipales.

La ordenanza está destinada a comercios, pymes y pequeños contribuyentes del distrito que mantengan deudas con la comuna. El plan contempla quitas de hasta el 100% en intereses, recargos y multas, con facilidades de pago para ponerse al día con las tasas municipales.

Desde el oficialismo remarcaron que la medida busca aliviar al sector en un contexto de caída del consumo.

Se prorroga la emergencia en género por dos años

En materia de políticas de género, el cuerpo aprobó por unanimidad la prórroga por dos años de la Emergencia Municipal en Violencia contra las Mujeres y Diversidades.

Con esta herramienta, el Municipio podrá sostener y reforzar los dispositivos de asistencia, contención y acompañamiento a víctimas en los distintos barrios, así como los programas de prevención.

Reconocimientos y cultura

La sesión también incluyó la distinción a "Siervo de Dios Padre Obispo Jorge Novak": se creó al cumplirse 25 años del fallecimiento del primer obispo de Quilmes, para reconocer a vecinos e instituciones por su labor solidaria.

Interés cultural para un libro local: se declaró de interés cultural, social y educativo la obra "Cuentos Ocurrentes para mentes diferentes", del autor quilmeño Rodrigo Godoy.

La jornada cerró con un temario que combinó alivio fiscal, contención social y promoción cultural.