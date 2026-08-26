La UTN Avellaneda, desde la Secretaría de Bienestar Universitario, organiza la segunda campaña de salud visual del año, dirigida a toda la comunidad.

Durante la jornada, que estará a cargo de un equipo oftalmológico matriculado, se podrá acceder a marcos para anteojos a precios muy económicos, en variedad de modelos y colores, y de acuerdo con cada necesidad indicada (lentes polarizados, fotocromáticos, antireflex, blue ray, bifocales, multifocales).

La actividad tendrá lugar el jueves 10 de septiembre, de 16 a 20 h, en el pasillo de ingreso al Campus Villa Domínico de la Facultad (av. Ramón Franco 5050). Los cupos son limitados.

Es requisito para participar de la campaña ser mayor de seis años e inscribirse a través del siguiente formulario: https://forms.cloud.microsoft/r/Bf10s570ru