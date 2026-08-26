La jefa comunal también visitó el Club Mitre, que abrió su propio local de ropa.

La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, inauguró obras en el Club Alberdi, ubicado en Zeballos 5652, de Wilde.

Acompañada por el presidente del club, Ian Kowalewski, y el secretario de Institucionales, Ariel Lerici, la jefa comunal expresó que “hace muchos años que fortalecemos a las instituciones para que estén de la mejor manera para nuestros vecinos”.

En el lugar, se realizó la refacción integral de los vestuarios, el recambio de solados, revestimientos y artefactos sanitarios, así como también la puesta a punto de las instalaciones sanitarias y eléctricas.

Durante la visita, Magdalena Sierra recorrió las instalaciones y dialogó con los vecinos.

Seguidamente, la jefa comunal visitó el Club Mitre, en Spurr 268, que abrió su propio local de ropa: “Del 65 Store”.

En compañía del presidente de la institución, Javier Doval, Magdalena Sierra dijo: “Con Javier hace mucho que trabajamos, tenemos coincidencias porque estamos convencidos que para cuidar a los nuestros hay que hacer comunidad”.

Asimismo, la Intendenta subrayó que “la comunidad del Club Mitre es grande e histórica, y se transmite de generación en generación”. “Vamos por muchos más proyectos juntos”, celebró.

Junto a los vecinos presentes, Sierra recorrió las instalaciones de la institución, como la cancha y el gimnasio de crossfit.

Desde Avellaneda seguimos acompañando a los clubes de barrio con inversión constante en infraestructura y apoyo a sus iniciativas porque estos espacios resultan fundamentales para el encuentro, el deporte y la recreación de nuestra comunidad.