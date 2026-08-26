Tomando en cuenta la importancia que adquiere en el ámbito profesional actual la capacidad para integrarse en equipos multidisciplinarios, coordinar acciones y liderar procesos de cambio para alcanzar el éxito de una iniciativa, especialmente en el campo de la Ingeniería, la tecnología y la gestión de proyectos, la UTN Avellaneda, desde la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, abre la inscripción a toda la comunidad al nuevo taller de comunicación efectiva y manejo de situaciones conflictivas, que comenzará el 16 de septiembre.

El objetivo de la capacitación es, a partir del abordaje de la comunicación y el conflicto desde una perspectiva circular y sistémica, aportar herramientas y conocimientos teóricos y prácticos, aplicables a la realidad laboral de cada estudiante, que permitan identificar barreras en la comunicación y gestionar los conflictos de manera constructiva, de forma tal de transformarlos en oportunidades de innovación y mejora continua.

El curso se compone de dos clases, a dictarse en modalidad online, los miércoles de 18.30 a 20.30 h, en las que se trabajarán aspectos como los pilares de la comunicación efectiva, asertividad, herramientas de resolución y negociación práctica y análisis de casos y ejercicios de dinámica de grupo.Por más información e inscripciones ingresar en https://extensionfra.com.ar/courses/taller-de-comunicacion-efectiva-y-manejo-de-situaciones-conflictivas/ o comunicarse al WhatsApp 1135012026, al 4201-7211, por mail a [email protected] o al Instagram @extension.utnavellaneda