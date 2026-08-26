Los hermanos Passaglia recorrieron una fábrica textil de la ciudad y mantuvieron una reunión con el dirigente quilmeño Juan Bernasconi, en el marco de una agenda vinculada al desarrollo productivo y la gestión municipal.

Quilmes recibió este miércoles la visita de los hermanos Passaglia, dirigentes políticos de San Nicolás, quienes mantuvieron un encuentro con Juan Bernasconi, ex presidente del Concejo Deliberante de Quilmes y referente político local.

Durante la jornada, los dirigentes recorrieron las instalaciones de la fábrica textil Seventy, ubicada en Quilmes, donde fueron recibidos por su propietario, Nicolás, quien acompañó la visita y presentó a los dirigentes el funcionamiento y la actividad productiva de la empresa.

La recorrida permitió conocer de primera mano la realidad de una industria radicada en el distrito y poner en valor el rol de las empresas locales en la generación de empleo y el desarrollo económico.

El encuentro entre los dirigentes se desarrolló en un marco de diálogo e intercambio sobre gestión, producción y desarrollo local, con la experiencia de San Nicolás como uno de los puntos de referencia de la conversación.

Juan Bernasconi, quien fuera presidente del Concejo Deliberante de Quilmes y candidato en las elecciones de 2025, donde su espacio fue la tercera fuerza electoral en el distrito, destacó la importancia de generar vínculos con dirigentes de otros municipios y conocer experiencias de gestión que puedan aportar nuevas perspectivas para Quilmes.

La visita de los Passaglia se suma así a una serie de encuentros políticos y productivos que buscan promover el intercambio de experiencias entre dirigentes bonaerenses y fortalecer una agenda vinculada al desarrollo, la producción y la gestión cercana a los vecinos.

El recorrido por Seventy permitió además poner en el centro de la agenda a la industria quilmeña y a quienes, desde el sector privado, sostienen diariamente la producción y el empleo local.